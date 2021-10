Opsteker na pijnlijke nederlaag in Charleroi: opnieuw verlengt Genk-sterkhouder contract

Junya Ito speelt sinds januari 2019 voor Racing Genk, dat hem wegplukte bij Kashiwa Reysol. In Limburg ontpopte Junya Ito (28) zich tot een absolute sterkhouder.

Het vorige contract van de 27-voudige Japanse international liep tot 2023. Ito's contract wordt nu opengebroken, waardoor hij tot medio 2024 vastligt bij Racing Genk.

In 110 officiële wedstrijden voor RC Genk was Ito tot dusver goed voor 22 doelpunten en 33 assists.

𝗜 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗵𝗲𝗿𝗲: 𝗝𝘂𝗻𝘆𝗮 𝗜𝘁𝗼 𝘁𝗼𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰



▶️ Onze club is met Junya tot een akkoord gekomen over een contractverlenging. Hij is nu aan onze club verbonden tot midden 2024. 𝗙𝗼𝗿𝘇𝗮, 𝗜𝘁𝗼! 💙



Lees meer: https://t.co/W8JUrABaM7#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/MWXojq7gGf