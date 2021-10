Pep Guardiola op zijn hoede voor Club Brugge: "Veel talent voorin, we gaan ons aanpassen aan hun manier van spelen"

Manchester City won zaterdag in eigen huis op een drafje van Burnley (2-0). Maandagmiddag stond Pep Guardiola de pers te woord in aanloop naar de match in en tegen Club Brugge van dinsdagavond.

De Catalaanse T1 van de Citizens sprak met heel veel respect over de Belgische landskampioen. "Club Brugge is een topploeg, agressief en met veel talent in de aanval. Wij hebben nog vier matchen om bij de laatste zestien te geraken, dus gaan morgen voor vol de drie punten. Zij zullen zich aanpassen, maar ook wij gaan ons aanpassen aan hun spel."

"Op dit moment is Club Brugge de beste ploeg van België. En dat is niet niets, want we hebben allemaal kunnen zien welke topspelers België de voorbije vijftien jaar heeft voortgebracht. Toen we hen lootten, wist ik meteen dat het moeilijk zou worden", aldus Guardiola.

"Kevin De Bruyne? Alsmaar beter"

Kevin De Bruyne sukkelde de voorbije maanden van blessure naar blessure, maar lijkt stilaan terug op toerental te komen. Afgelopen weekend scoorde hij nog tegen Burnley. "Hij wordt alsmaar beter, maar hij is nog niet de beste Kevin. Dat is normaal, want hij heeft enkele zware blessures gehad. Hij maakt elke dag progressie", besluit Guardiola hoopvol.