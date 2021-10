VAR krijgt ervan langs van Vanhaezebrouck & co: "Het is utopisch"

Ook dit weekend was er weer heel wat te doen over de VAR en over de arbitrage. Lichte strafschoppen voor onder meer Gent en Anderlecht, tussenkomsten die niet gebeurden, ...

Ook in Extra Time maakten ze er zich druk om: "Waarvoor is de VAR in het leven geroepen", vroeg Hein Vanhaezebrouck zich luidop af. "Om fouten recht te zetten." Utopisch "Waarom kan het dan achteraf zijn dat het Referee Department zeggen dat het geen strafschop was, maar dat de VAR niet mocht tussenkomen?" "De VAR is er om fouten uit het systeem te halen. De regels moet je in de logica bekijken. Je geeft een fout toe, dit is utopisch ..."

