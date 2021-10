Analist onder de indruk van Manchester City: "Een machine, gedrild door Pep Guardiola"

Na al het moois dat Club Brugge in de Champions League liet zien, dromen heel wat fans ook van puntengewin tegen Manchester City. In het Nieuwsblad noemt Gert Verheyen City 'een machine', maar: "er liggen kansen".

"Niet verliezen zou fantastisch zijn voor Club", geeft Verheyen aan. "Bij City ligt de klasse van elk individu zo hoog, maar je ziet er niemand met de air van een Mbappé of Neymar, de teamgeest staat altijd voorop. Man City is een machine, gedrild door Pep Guardiola."

"Ik denk dat ze, in tegenstelling tot tegen RB Leipzig, Club gaan proberen vast te zetten op de eigen helft. Ze omsingelen dan hun tegenstander en beginnen aan hun dominante passingspel. Zo knijpen ze de tegenstander geleidelijk aan dood. Om dat te kunnen, moet je technisch heel begaafd zijn."

Onbegonnen werk dus voor Club Brugge? Dat wil Verheyen niet gezegd hebben. "Als ze op de middenlijn verdedigen, liggen er mogelijkheden om in hun rug te duiken. Hun uitverdedigen is fantastisch, maar Ederson durft wel eens veel risico in zijn spel te leggen. Ook op stilstaande fases zijn ze niet feilloos", besluit Verheyen.