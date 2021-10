OFFICIEEL: Lokeren-Temse haalt twee spelers met 1B-ervaring binnen

Lokeren-Temse begon aan het seizoen in Tweede Afdeling met vier zeges op rij. De laatste weken stokte de motor bij de ambitieuze Oost-Vlamingen. Gevolg: een magere één op negen. Maandag stelde de fusieploeg twee aanwinsten voor.

Mathias Schils is een 28-jarige centrale middenvelder die tot vorig seizoen aan de slag was bij Deinze. Schils speelde 120 duels in 1B en speelde kwam bij STVV ook acht keer in actie in de Jupiler Pro League.

Diamant Ramazani is een 22-jarige rechterflankspeler. Hij begon zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en was ook al bij Lokeren actief. Ramazani kwam ook vier keer uit voor het nationale team van Burundi.