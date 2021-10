'Na Atlético Madrid en Inter klopt derde Europese grootmacht aan in Limburg voor Onuachu'

De interesse in Paul Onuachu neemt stilaan concrete vormen aan. Na Atlético Madrid en FC Internazionale heeft een derde Europese topclub zich bij KRC Genk gemeld.

We schreven het afgelopen zomer al, maar nu is de kans nog een pak kleiner dat Paul Onuachu volgend seizoen - of misschien al na de jaarwisseling - nog voor KRC Genk voetbalt. Na Atlético Madrid en FC Internazionale heeft er zich nog een topclub gemeld.

Volgens Sky Sports is ook Borussia Dortmund geïnteresseerd in de boomlange aanvaller. Gelb und Schwarz speurt de markt af naar een vervanger voor Erling Braut Haaland. De Noor lijkt na dit seizoen zijn tent elders op te zetten en Onuachu is één van de potentiële plaatsvervangers.