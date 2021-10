Peter Vandenbempt wikt en weegt de positie van Francky Dury: "Hij moet dat weten"

Afgelopen weekend lieten bepaalde fans van Zulte Waregem hun ongenoegen over het aanblijven van Francky Dury horen.

Voor Peter Vandenbempt een situatie die eigenlijk niet nodig is. “Niemand die beter beseft dan Francky Dury dat zijn verhaal bij Zulte Waregem is uitverteld, zijn akkoord met een compromis om straks te stoppen, is daarvan het bewijs”, zegt Peter Vandenbempt aan Sport/Voetbalmagazine.

Al is het wel de bedoeling dat dit op het einde van het seizoen gebeurt. De fans moeten beseffen wat Dury voor de club betekend heeft, zo meent Vandenbempt.

“In een stabiele club heeft hij de fans momenten laten beleven in de beker en de competitie die wellicht nooit meer terugkeren, dus enige mildheid in de beoordeling zijn die hem wel verplicht. De spandoeken waren misplaatst.”

Dury had zelf al laten weten dat hij verbaasd was over wat in de kranten stond over zijn positie binnen de club en de interactie met de medewerkers.

“Hij weet/moet weten dat journalisten die verhalen nooit verzinnen, maar wel verteld worden in de kleedkamer en in de schoot van de club. Als ze niet kloppen, moet Dury zich afvragen waarom ze dan toch worden verteld.”