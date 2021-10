Antwerp komt met nieuws nadat deel van het dak van de Bosuil is weggewaaid: "Momenteel is alles onder controle"

Gisterenavond en vannacht heeft het stormweer voor heel wat schade gezorgd in de provincie Antwerpen. Ook op de Bosuil, het stadion van Antwerp, zorgde de wind voor heel wat problemen.

Er is zelfs schade aan de Bosuil, want een deel van het dak van tribune 1 is weggewaaid. Er liggen overal brokken op het veld, zoals u in HIER kunt bekijken, maar volgens Antwerp zou de schade meevallen.

"Afgelopen nacht werd ook de Bosuil getroffen door het stormweer. Een stuk van het dak op Tribune 1 kwam vanwege de hevige wind los en deels op het veld terecht. Momenteel is alles onder controle en voorzien we als club geen verdere hinder", laat Antwerp weten op Twitter.