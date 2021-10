Club Brugge-middenvelder solliciteert zonder omweg bij Rode Duivels: "Ik heb de kwaliteiten om in de kern te zitten"

Mats Rits is één van de stabiele factoren op het middenvelder van Club Brugge. Aan een transfer denkt hij niet, maar toch is hij niet tevreden. "Ik ben beschikbaar voor de Rode Duivels."

Het wringt bij Mats Rits als hij Hans Vanaken, Simon Mignolet en Charles De Ketelaere naar de nationale ploeg ziet vertrekken. “Het is een droom om je land te vertegenwoordigen. Jammer genoeg is het me nog nooit overkomen. Ik respecteer de beslissing van de bondscoach, maar ik ben beschikbaar.”

“Ik denk dat ik het niveau voor de Rode Duivels heb”, besluit Rits in La Dernière Heure. “We spelen met Club Brugge in de Champions League tegen de beste spelers ter wereld. Misschien heb ik het mis, maar het niveau is volgens mij hetzelfde. En dan ben ik ervan bewust dat ik de kwaliteiten heb om in de kern te zitten.”