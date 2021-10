Opvallend: gaat de UEFA pyrotechnisch materiaal legaliseren?

Volgens verschillende berichten in de Griekse media staat de UEFA op het punt het gebruik van pyrotechnisch materiaal bij wedstrijden die onder haar bevoegdheid vallen, te legaliseren. De uitvoering van dit besluit zou volgende maand van start kunnen gaan.

Tijdens een seminarie in München in 2017 zei de UEFA dat het niet veilig was om pyrotechnisch materiaal bij voetbalwedstrijden toe te staan. Volgens berichten in verschillende Griekse media zou de UEFA echter inzien dat het onmogelijk is om het materiaal in alle stadions te controleren en te verbieden. Juist deze dinsdag, tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Dortmund, werd weer een grootschalig Duits vuurwerk opgemerkt.

Michael Van Praag, directeur veiligheid van de UEFA, staat binnenkort wellicht pyrotechnisch materiaal toe bij wedstrijden die onder de jurisdictie van de UEFA vallen. Een opluchting voor de Ultras in heel Europa?