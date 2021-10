Seraing-coach bekent: "Geen oog dichtgedaan zaterdagnacht"

Vrijdag opent Seraing speeldag twaalf van de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Bij Seraing zinderde de nederlaag tegen Union enkele dagen na. Seraing gaf een 0-2 voorsprong tegen tien Unionisten in de tweede helft weg. "Deze nederlaag heeft heel zwaar op de maag gelegen, bij spelers en staff. Ik geef toe dat ik zaterdagnacht geen oog heb dichtgedaan."

"We hebben de analyse gemaakt: in de tweede helft liep het grandioos mis bij ons, terwijl Union met zijn tienen werd voortgestuwd door het publiek", aldus Jordi Condom. "Hopelijk leert mijn groep hiervan. Daarnaast waren er in de eerste helft heel wat goede zaken om te onthouden."

Vrijdag kan Seraing in eigen huis revanche nemen tegen Charleroi. "Sterke ploeg met heel veel kwaliteit. Bovendien barsten ze van vertrouwen na de zege tegen Genk. We beseffen dat het een zware avond wordt, maar in eigen huis hebben we al mooie dingen laten zien."