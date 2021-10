Standard kan zich komend weekend geen misstap veroorloven: "Match van levensbelang voor ons"

Zaterdag gaat Standard op bezoek bij Cercle Brugge. Na het gelijkspel tegen OHL, waarin Standard tot diep in blessuretijd gewonnen spel leek te hebben, kunnen de Rouches zich komend weekend geen nieuw puntenverlies veroorloven.

Wat afgelopen weekend in het voordeel van Elsner en co pleitte, was dat Standard tegen OHL een karrenvracht aan kansen bij elkaar voetbalde. Iets waar het schoentje de voorbije weken knelde. "Dat is inderdaad iets waar we ons aan konden optrekken", geeft Elsner toe op zijn perspraatje. "Dat moet de norm zijn voor deze ploeg: goed aanvallen gedurende tachtig à negentig minuten. We bleven tegen OHL op onze honger zitten, want we wilden echt voor die 3-0 gaan. We moeten killer worden, zodat de tegenstander niet meer terug in de match kan komen in dat soort wedstrijden."

"Na de 2-1 miste ik jongens die het ritme uit de wedstrijd konden halen. Ook dat hoort erbij. In dit vak draait het om winnen. Zoiets moet je leren en vaak versnelt pijnlijk puntenverlies dit proces", aldus de Sloveen.

Zaterdag staat Standard voor een uitwedstrijd bij Cercle Brugge. Na de recente één op twaalf zit er druk op de ketel bij de Rouches, beseft ook Elsner. "We willen tonen dat we op de goede weg zijn, deze keer met een goede prestatie én een goed resultaat. De match tegen Cercle is van levensbelang voor ons. Hoewel Cercle aan een slechte reeks bezig is, blijven ze een moeilijk te bekampen team. Het wordt een uitdaging voor mijn groep, maar nogmaals: eentje van levensbelang", besluit Luka Elsner.