Belgische Manchester City fan is aan de beterhand maar het blijft bang afwachten

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City werd een Belgische City fan aangevallen en geraakte in coma. Gelukkig komt er nu goed nieuws over zijn toestand vanuit de supportersvereniging Blue Moon Belgium.

Het slachtoffer ligt momenteel nog in coma maar hij lijkt aan de beterhand. Op de Facebookpagina van Blue Moon Belgium geeft zijn zoon een update over de situatie. “Guido wordt niet meer beademd maar hij heeft hersenschade opgelopen... De volgende uren/dagen zullen duidelijk maken hoe ernstig de gevolgen zullen zijn. Zijn uitstekende lichamelijke conditie helpt zijn vooruitgang in positieve zin.”

“We weten nu dat hij bijna zijn leven verloor door Club-‘supporters’, maar we willen benadrukken dat het net Clubsupporters zijn die zijn leven hebben gered. Deze supporters hebben de hulpdiensten meteen verwittigd en geen kostbare tijd verloren. We kunnen jullie, en zeker Sven, niet genoeg bedanken. Hemelsblauw, donkerblauw, zwart, paars, rood? Het maakt niets uit. Respect, dat is het enige wat telt”, schrijft de zoon op de Facebookpagina van Blue Moon Belgium