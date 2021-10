Tielemans weigert laatste contractvoorstel van Leicester én hij weet waarom: 'Zes Europese topclubs willen diep in de buidel tasten om Rode Duivel te halen'

De entourage van Youri Tielemans draait overuren. De Rode Duivel heeft een laatste contractvoorstel van Leicester City van tafel geveegd. Maar liefst zes topclubs hingen al aan de telefoon.

Youri Tielemans heeft een contract tot medio 2023 bij Leicester City. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst sprongen af omdat de Rode Duivel geen nieuwe langdurige verbintenis wil tekenen. Met andere woorden: hij voelt zich klaar om in de nabije toekomst een nieuwe stap te zetten.

In de huidige omstandigheden zal er deze zomer dan ook een strijd losbarsten. Leicester City zal het namelijk niet riskeren om het jeugdproduct van RSC Anderlecht transfervrij te laten vertrekken. Bovendien is de jackpot een realistische optie. Zes topclubs hingen immers al aan de lijn.

Jackpot

De Engelse kranten weten dat Manchester United, Liverpool FC en Chelsea FC diep in de buidel willen tasten om Tielemans binnen te halen. Maar dat is niet alles: ook Real Madrid, Atlético Madrid en Bayern München zien in de middenvelder een versterking voor hun elftallen.