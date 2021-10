Seraing heeft het zwaar: "Een slechte stap"

Seraing ging ook tegen Charleroi onderuit en kon nooit echt een vuist maken in dat duel. Dat beseften ze in Luik zelf ook.

"Charleroi was gewoon beter deze week. Het is een ervaren team, die vaker op hoog niveau weet te spelen", aldus Gerald Kilota.

3 op 18

"Wij zijn een promovendus die blijft bijleren. Dat is het verschil tussen ons en de tegenpartij in feite", is hij erg duidelijk.

Met 3 op 18 is Seraing wat aan het wegzakken: "Dit is een slechte stap, maar veel ploegen zullen een mindere periode kennen dit seizoen."