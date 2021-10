Philippe Clement laat halve basisploeg thuis voor bekerduel tegen Deinze

Club Brugge start woensdag aan haar bekeravontuur met een thuiswedstrijd tegen KMSK Deinze (1B). Philippe Clement koos ervoor om enkele basispionnen rust te gunnen voor dit duel.

Het zijn drukke weken en maanden geweest voor de spelers van Club Brugge. Philippe Clement acht de tijd rijp om enkele jongens rust te gunnen met het oog op de competitiewedstrijd bij STVV en de wedstrijd van volgende week woensdag op het veld van Manchester City.

Zo is er in de selectie van Club Brugge geen spoor van Charles De Ketelaere, Ruud Vormer, Eder Balanta, Jack Hendry en Eduard Sobol. Vijf jongens die afgelopen zondag nog in de basis stonden tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Antwerp.