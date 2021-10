Slechts één ploeg kon KVO-coach Alexander Blessin wel min of meer verleiden: "Zonder de Brexit..."

Alexander Blessin is nog altijd coach van KVO en doet het nog altijd fantastisch, gezien het spelersmateriaal waar hij over beschikt. Ondanks het vertrek van enkele sterkhouders komt Oostende momenteel niet in de problemen. Het blijft opvallend dat Blessin wel gebleven is.

Sport/Voetbalmagazine vroeg de Duitser hoe dat komt. Er was immers interesse genoeg. "Voor mij is het belangrijk dat ik ergens kan doen wat ik wil doen. Bij een aantal clubs was dat niet het geval. Wat is het nut om nu naar een club te gaan die de ambitie heeft om bovenin mee te spelen, maar waar ik meteen onder vuur lig na twee nederlagen?"

Blessin heeft slechts één ploeg echt overwogen. "Als zich geen club meldde waar ik me goed bij voelde, hoefde ik hier niet weg. De enige ploeg die me interesseerde, was Sheffield United, omdat het Engelse voetbal me fascineert. Zonder de Brexit was er een kans dat ik die stap zou hebben gezet."

Standard wilde hem ook, maar Blessin paste. "Standard is een fantastische club met enthousiaste supporters en een goeie jeugdwerking, maar het moment moet ook kloppen. Ik ben geen brandweerman. Ik heb mijn voorbereiding nodig om een ploeg naar mijn hand te zetten."