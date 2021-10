Het lijkt er héél sterk op dat Belgische clubs permanent vijf wissels zullen mogen doorvoeren

In de nasleep van de coronacrisis en bij de herstart van de competities werd beslist dat voetbalclubs vijf in plaats van drie wissels mogen doorvoeren. De regel is tijdelijk, maar dat zou veranderen.

Mogen de Belgische - en bij uitbreiding alle andere clubs - permanent vijf wissels per wedstrijd doorvoeren? De aanbeveling ligt alleszins op tafel bij IFAB. De internationale spelregelcommissie zal tijdens de algemene jaarvergadering (begin 2022, nvdr.) een definitieve beslissing nemen. Al lijkt het nu al een uitgemaakte zaak. Uitgemaakte zaak? Volgens de originele planning zou de regel verdwijnen na het WK in Qatar. Een pak nationale voetbalbonden en andere instanties hebben echter al gevraagd om de vijf wissels te behouden.