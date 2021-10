Ex-CEO van Anderlecht dient Mannaert van antwoord: "Zo graaft Club Brugge het eigen graf"

Karel Van Eetvelt is al een poosje CEO af bij RSC Anderlecht. Na een periode van stilzwijgen blikt hij terug op zijn periode in Brussel. En hij komt zelfs met een waarschuwing voor Club Brugge op de proppen.

Karel Van Eetvelt liet in zijn periode als CEO bij RSC Anderlecht meermaals optekenen dat hij het moeilijk had met de typische cultuur in het voetbal. Een pak clubs willen de concurrentie zo klein mogelijk houden om zelf zo groot mogelijk te worden.

Ook bij Club Brugge leeft die gedachte bij sommigen. “Wat voor koekjesfabrikanten geldt is ook een feit voor voetbalclubs”, liet Vincent Mannaert ooit optekenen. “Ze hebben er geen economisch belang bij om elkaar sterker te maken.”

“Wie zo’n zaken zegt heeft het niet begrepen”, is Van Eetvelt in Humo hard voor de algemeen manager van Club Brugge. “Juist van die mentaliteit moeten de clubs af als ze de steun van de samenleving willen blijven hebben. Anders graven ze hun eigen graf.”