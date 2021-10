CIJFER VAN DE WEEK: 25 miljoen euro: de duurste spelers uit de Jupiler Pro League zijn ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de waardes van de topspelers in onze Jupiler Pro League. Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn daarbij de primussen.

25 miljoen euro

Beide spelers hebben ondertussen een waarde van 25 miljoen euro volgens Transfermarkt, met dank aan de goede prestaties in onder meer de Champions League.

Noa Lang heeft er drie miljoen euro bijgekregen, De Ketelaere zelfs negen(!) miljoen euro in vergelijking met de vorige update.

© photonews

De top-3 wordt vervolledigd door Paul Onuachu van KRC Genk met 22 miljoen euro, daarna is de kloof met Hans Vanaken (16 miljoen) en Jhon Lucumi (13 miljoen) vrij groot.

Nog in de top-10: Verschaeren, Bongonda, Wesley, Munoz en Mata. Club Brugge is met vijf vertegenwoordigers dus hofleverancier, Genk (4) en Anderlecht (1) staan ook in de top-10.