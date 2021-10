Aanduidingen: Christof Dierick fluit speeldag 13 op gang, Kevin Van Damme moet degradatietopper in goede banen leiden

KV Oostende en KV Mechelen trappen vrijdagavond speeldag 13 in de Jupiler Pro League op gang. Kom hier te weten welke scheidsrechters door de KBVB werden aangeduid.

Kevin Van Damme werd aangeduid als scheidsrechter om de degradatietopper tussen Beerschot en Seraing in goede banen te leiden. Later op dag is Bram Van Driessche de ref van dienst in STVV-Club Brugge.

De wedstrijd tussen AA Gent, dat drie wedstrijden op rij won, en koploper Union van zondagavond staat onder leiding van Lawrence Visser. Bekijk hier nog eens alle aanduidingen voor dit weekend.