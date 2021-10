🎥 Arsenal wint op het veld van Leicester: drie Belgen aan de aftrap

Albert Sambi Lokonga heeft met Arsenal drie belangrijke punten gepakt op het veld van Leicester. Door deze overwinning komt Arsenal voorlopig in de top 5 te staan van de Premier League.

Arsenal speelde vandaag op het veld van Leicester City. Na overwinningen tegen Manchester United en Brentford in de competitie, Spartak Moskou in de Europa League en Brighton uit te schakelen in de League Cup had de ploeg van Youri Tielemans en Timothy Castagne vertrouwen getankt om vandaag Arsenal te bekampen. Arsenal had al niet meer verloren van eind augustus. Toen gingen ze 5-0 de boot in op het veld van Manchester City.

Lang duurde het niet voor de Gunners op voorsprong kwamen in het King Power Stadium. Na amper vijf minuten kopte de Braziliaanse verdediger Gabriel dos Santos een hoekschop van Saka tegen de netten. Een tiental minuten later verdubbelde Emile Smith Rowe de score en zo stond Leicester al vroeg in de wedstrijd met de rug tegen de muur. De score veranderde niet meer, mede dankzij enkele knappe reddingen van Aaron Ramsdale, de doelman van Arsenal die deze zomer overkwam van Sheffield United. Op een vrije trap van James Maddison had Ramsdale een absolute wereldsave in petto.

Belgen aan de aftrap

Zowel Arsenal als Leicester deed vandaag beroep op hun Belgen. Bij de Gunners stond ex-Anderlechtmiddenvelder Sambi Lokonga aan de aftrap. Bij Leicester mochten Youri Tielemans en Timothy Castagne ook op een plekje in de basis rekenen. Tielemans was veruit de beste man op het veld bij de thuisploeg, maar kon niet veranderen dat Arsenal met de drie punten ging lopen.