Joao Klauss: "Zoveel tijd zonder te scoren was niet makkelijk"

Joao Klauss wil graag nog eens scoren in de competitie en met 3 goals in 13 matchen heeft hij nog geen geweldig seizoen gespeeld.

Joao Klauss had al niet meer gescoord sinds 15 augustus: "Het geeft vertrouwen om te kunnen scoren, want het was lang geleden."

Winnen

"Normaal gezien denk ik er niet aan en wil ik de groep zoveel mogelijk steunen, maar nu wilde ik ook gewoon winnen en doorgaan in de Beker van België."

"De ploeg gelooft in mij en staat achter mij. Ik wil alles geven in elke wedstrijd, ook al was ik de laatste tijd niet top."