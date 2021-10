Analist verwacht rest van seizoen Anderlecht hoogtes en laagtes: "En hij is voor mij geen spits"

Anderlecht en OH Leuven spelen om 18.30 uur tegen elkaar een interessant duel. En daar hebben ook de analisten wel wat over te vertellen.

Nordin Jbari zag Anderlecht een paar goede resultaten neerzetten: "De kwaliteiten om een reeks neer te zetten zijn er", aldus de analist in De Zondag.

Hoogtes en laagtes

"Maar ik denk dat het tot het einde van het seizoen met hoogtes en laagtes zal zijn. Wat het verschil zal maken tegen Leuven? Beide ploegen zijn defensief niet slecht, dus het zal afhangen van de spitsen."

Daarbij heeft Jbari wel een opmerkelijke quote in huis: "Voor mij is Kouamé geen spits. Met zijn snelheid zou hij beter tot zijn recht komen op de flank."