Stadionverboden niet altijd gecontroleerd, ook coronacontrole af en toe omzeild

Opmerkelijk nieuws: niet altijd wordt er op stadionverboden gecontroleerd. En dus zou er meer moeten gebeuren, al is het niet altijd even makkelijk.

Supporters worden steeds hardleerser en komen zo al te vaak in aanraking met de politie, die vaak boetes en stadionverboden uitschrijven.

Het is algemeen geweten dat abonnementen nog steeds kunnen worden doorgegeven in bepaalde stadions en dat er zo dus mensen door de mazen van het net glippen.

Covid Safe

Een eventuele oplossing zou volgens de Pro League liggen bij het zich gaan aanmelden bij de politie op wedstrijdmomenten: "Vroeger gebeurde dat. En ook de clubs moeten hun verantwoordelijkheden nemen en kijken naar alternatieve methoden", klinkt het bij de Pro League in Het Nieuwsblad.

Zeker in covid-tijden zou een potentiële alternatieve methode zijn dat een en ander gecontroleerd wordt in combinatie met de covid-safecontrole. Maar ook op dat gebied zagen wij de voorbije weken al meermaals mensen - al dan niet met hulp van stewards - door de mazen van het net glippen in diverse stadia tussen de lange wachtrijen heen.