Opsteker voor Ajax: Amsterdammers kunnen dan toch rekenen op sterkhouder

Ajax Amsterdam neemt het morgen op tegen Dortmund. In de heenwedstrijd wonnen de Nederlanders met een knappe 4-0. Er is ook goed nieuws voor de Amsterdammers, want ze kunnen rekenen op een absolute sterkhouder.

Ajax neemt het morgenavond op tegen Borussia Dortmund. De heenwedstrijd eindigde op een hele knappe 4-0 zege voor de Amsterdammers. Afgelopen weekend was het een pakje minder. De Amsterdammers bleven steken op 0-0 tegen Heracles Almelo. Wegens medische redenen waren sterkhouder Noussair Mazraoui en wisselspeler Zakaria Labyad er niet bij, maar morgen zijn ze dus wel gewoon weer van de partij. Nu Mazraoui terug fit is kan Erik Ten Hag over zijn sterkste ploeg beschikken. Enkel Stekelenburg is nog geblesseerd, maar zijn vervanger, Remko Pasveer, liet in de heenwedstrijd tegen Dortmund zien waarom ze hem niet missen. Hij bezorgde Haaland nachtmerries met enkele knappe saves. Als Ajax morgen wint zijn ze met 12 op 12 al zeker van de volgende ronde.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Borussia Dortmund - Ajax live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (03/11).