Kan Club Brugge opnieuw scoren tegen een machtig Man City?

Woensdagavond mag Club Brugge zich opmaken voor de terugwedstrijd tegen Manchester City. In de heenwedstrijd walsten de Citizens over Blauw-Zwart met 1-5. Club is dus gewaarschuwd. In poule A staat Club Brugge momenteel op een derde plaats met vier punten.





Volg Manchester City - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.