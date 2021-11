Gaan Belgische topclubs zich roeren bij seizoensrevelatie? "Als de aanbiedingen hoog genoeg zijn, kunnen ze niet weigeren"

Maandag klonk het in Extra Time nog duidelijk, maar als het écht om het grote geld gaat is het natuurlijk weer een andere zaak.

Dante Vanzeir gaat ervan uit dat hij het seizoen bij Union zal uitdoen en met hem de rest van het team. Om er iets neer te zetten.

Transfers?

De titel, play-off 1? Over ambities wordt op dit moment nog niet gesproken. Maar of de toppers allemaal gaan blijven is ook nog niet zeker.

"Er zijn misschien wel Belgische topclubs die willen investeren in hun aanval deze winter. En als de aanbiedingen hoog genoeg zijn, denk ik niet dat Union kan weigeren", is Philippe Albert duidelijk bij de RTBF.