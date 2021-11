Midweek Europees voetbal wordt opnieuw een gitzwarte avond voor de Europese coëfficiënt

Het kan niet genoeg benadrukt worden. Maar de Belgische landskampioen zal de komende seizoenen wellicht niet rechtstreeks naar de Champions League-groepsfase doorstoten. De Belgische clubs in Europa krijgen de coëfficiënt niet recht getrokken.

De top 10 landen van de Europese ranking heeft (minstens) één rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Die ranking wordt opgemaakt vanuit de voorbije 5e seizoenen. Omdat boerenjaar 2016-2017 eruit is, zakte België helemaal terug tot een 13e plek.

Met nog 4 clubs in competitie konden we wel heel wat schade inhalen op enkele concurrenten zoals Schotland en Servië die maar twee ploegen hadden in de Europese competities. Maar de magere resultaten maken het er niet makkelijker op, ook niet na de vierde speeldag.

Een kort overzicht

België staat dus op de 13e plek en heeft afgelopen midweek met 4 ploegen in Europa geenenkele keer kunnen winnen. Genk en Gent speelden gelijk (Europa League en Conference League), Club Brugge (Champions League) en Antwerp (Europa League) verloren kansloos. D-D-L-L (D=gelijkspel, L=verlies, W=winst)

Net boven België staat Servië. Partizan Belgrado speelde gelijk tegen AA Gent, Rode Ster Belgrado verloor tegen Midtjylland in de Europa League. D-L

Op de 11e plek staat Oekraïne dat met Dynamo Kyiv en Shakhtar Donetsk nog twee ploegen in de Champions League heeft. Gelukkig voor ons verloren ze wel allebei. Zorya Luhansk won dan weer wel in de Conference League. L-L-W

De felbegeerde 10e plaats is voor Rusland. Zenit verloor in de Champions League, Lokomotiv Moskou speelde gelijk in de Europa League en Spartak Moskou speelde gelijk op het veld van Leicester L-D-D

Schotland mag dan wel op de 9e plaats staan. Met slechts twee ploegen in Europa zijn ze nog lang niet zeker van een plaats in de top 10. Rangers speelde gelijk in de Europa League, Celtic won in de Europa League van Ferencvaros. D-W

Oostenrijk nemen we er ook nog bij, op RB Salzburg na zijn de Oostenrijkse ploegen zeker niet beter dan de onze. RB Salzburg verloor van Wolfsburg. Sturm Graz speelde gelijk in de Europa League, Rapid Wien verloor in dezelfde competitie maar LASK won wél in de Conference League. L-L-D-W

Je moet dus geen rekenwonder zijn of de puntentelling te kennen van de coëfficiënt om in te zien dat we op geenenkel land punten hebben goedgemaakt, tenzij op Servië dat net een plaatsje boven ons staat.