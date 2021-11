Zijn er nog spitsen? Volgende kandidaat-vervanger voor Lukaku valt geblesseerd uit

Wie zal Roberto Martinez oproepen als spits voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Wales? Lukaku en Batshuayi haken geblesseerd af en ook een andere mogelijkheid moest donderdagavond geblesseerd naar de kant.

Die kanshebber is PSV-revelatie Yorbe Vertessen. De 20-jarie aanvaller kwam vorig jaar piepen bij de A-kern van PSV en dwong een vaste selectie af voor dit seizoen.

Het voormalige jeugdproduct van onder meer Westerlo was de voorbije weken helemaal onder stoom gekomen. In de spectaculaire 5-2 overwinning tegen FC Twente was Vertessen goed voor twee doelpunten. Ook in de Europa League wist hij er eentje te maken voor PSV.

De Jonge Duivel was ook voor de U21 van de nationale ploeg al belangrijk dit jaar met doelpunten tegen Kazachtstan en Turkije, hij mocht dus hopen op een telefoontje van Roberto Martinez.

Maar daar besliste het lot anders over. Vertessen moest donderdagavond namelijk net voor de rust naar de kant wegens een blessure. Martinez mag dus nog een spits van zijn lijstje schrappen.