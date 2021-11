Philippe Clement ziet ook positief iets in afwezigheid van Noa Lang tegen Standard

Zondag speelt Club Brugge de Clasico tegen Standard, maar kan daarin geen beroep doen op Noa Lang.

Door zijn vijfde gele kaart is Noa Lang niet van de partij in de thuiswedstrijd tegen Standard. “Natuurlijk heb je iemand als Noa er altijd liever bij. Hij heeft een specifiek profiel”, vertelt Clement op zijn wekelijkse persconferentie.

“Of hij rust nodig heeft? Ja en neen. Je ziet heel vaak bij topteams in Europa dat hun aanvallende sterkhouders rond minuut 70 gewisseld worden voor frisse krachten. Wij hebben dat de laatste maanden door omstandigheden bijna niet kunnen doen. Daardoor hebben jongens als Noa en Charles De Ketelaere heel veel gespeeld.”

Clement kijkt dan ook heel hard uit naar Nieuwjaar, waarbij hij extra mankracht krijgt. “Het is belangrijk om Izquierdo naar een volgend niveau te krijgen, en na Nieuwjaar sluit aanwinst Buchanan ook aan bij ons. Nusa is ook iemand die het profiel van Lang heeft, maar voor hem is het momenteel nog te vroeg.”