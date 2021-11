Martinez nog niet helemaal overtuigd van Sambi Lokonga: "Maakt minder progressie dan verwacht"

Roberto Martinez heeft ook Albert Sambi Lokonga opgeroepen. Die is bij Arsenal tegenwoordig titularis en doet het ook goed. Maar Roberto Martinez moet hij nog helemaal overtuigen.

Sinds de blessure van Granit Xhaka rekenen The Gunners steeds meer op hem. Intussen heeft hij al negen Premier League-matchen aan zijn gordel gehangen, waarvan zes als basisspeler. Naar verluidt zijn ze daar ook heel tevreden over de progressie die hij maakt.

Maar om Martinez te overtuigen hem meer kansen te geven, gaat hij meer moeten doen op training. "Bij Arsenal heeft hij een snellere evolutie gemaakt dan ik verwacht had", aldus Martinez. "Maar bij ons verloopt het minder snel dan ik verwacht had. Op de vorige twee trainingskampen had ik er meer van verwacht. Aan hem om het nu te tonen."