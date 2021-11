Kompany sprak over Murillo en ging naadloos over in nieuw stokpaardje: "Sardella al een tijd niet gezien? Tja, door dat belachelijk systeem"

Vincent Kompany had de match van Antwerp tegen Fenerbahçe gezien, maar "wou niet te veel conclusies aan één match vastknopen." Hij heeft het druk genoeg met zijn team. Deze week moest hij nadenken over zijn rechtsachter.

Kompany zei zondag al dat hij een gesprek ging hebben met Amir Murillo na zijn domme rode kaart. "Maar dat zijn dingen die niet alleen voor Amir belangrijk zijn. Het gaat over wat we accepteren en wat we niet accepteren. Wat is onze cultuur? We moeten weerbaarheid voorop stellen. We moeten kalmte en tegelijk gezonde agressiviteit uitstralen. Ik weet dat dat tegenstrijdig klinkt, maar wat Amir deed was precies wat we als club niet willen zijn. We willen geen ploeg zijn die zich door de emoties laat grijpen."

Murillo kan ook gefrustreerd zijn door zijn huidige vorm, die nog ver van zijn niveau van vorig seizoen afzit. "Goh ja, tegen La Louvière en Beerschot was hij aanvallend wel bepalend. Maar hij is ook een verdediger en vorm dwing je als verdediger af in een periode van 10-15 wedstrijden. Dat is hem nog niet gelukt, maar hij heeft wel het potentieel en talent om het wel te doen."

Belachelijk systeem

En dan komen we bij zijn vervanger, al zal die waarschijnlijk nog niet nodig zijn tegen Antwerp. Uit wat we verstaan gaat Anderlecht sowieso nog eens in beroep en dan volgt de uitspraak maandag. Killian Sardella zou zijn eerste vervanger moeten zijn, maar die zagen we al een tijd niet meer in de kern.

"(lacht) Tja, dan komen we weer bij die belachelijke situatie dat we maar zes veldspelers op de bank kunnen zetten. Vijf wissels en zes spelers... Da's gewoon gezond verstand hé. Sardella zit al een tijdje op de tribune, maar door dat systeem zijn verdedigers nog meer in het nadeel. Je vervangt immers meestal aanvallers of middenvelders. We moeten naar een selectie van 22. Soms moet je het niet moeilijker maken dan het is. Dan gaan die jonge gasten ook veel meer speeltijd krijgen."