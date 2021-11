Voetbal heeft perceptie tegen als dure speler zoals Trebel in B-kern zit: "Met alle respect, maar dat is onbekwaam beleid"

Het voetbal heeft de perceptie tegen en zal moeilijk van dat beeld afkomen zolang er vreemde dingen gebeuren of met geld gesmeten wordt. "Maar wij als Pro League zijn niet verantwoordelijk voor het slecht beleid bij de clubs", aldus Pierre François.

Dat zegt hij toch als een journalist van Het Nieuwsblad hem erop wijst dat er met Adrien Trebel een speler in de B-kern van Anderlecht zit die 2,71 miljoen verdient. “Met alle respect, maar dat is onbekwaam beleid. Als je een speler zoveel betaalt, is het de bedoeling dat hij voor de A-ploeg speelt. Het baart me ook zorgen dat zoveel clubs financiële zorgen hebben", zegt hij.

"Tien jaar geleden was ik algemeen directeur van Standard. Nooit heb ik een contract gegeven aan een speler van meer dan 1 miljoen euro per jaar. Of misschien aan eentje: aan Marouane Fellaini op het moment dat we wisten dat we hem aan Everton konden verkopen. We hebben dat loon uiteindelijk nooit betaald.”

Maar de politiek leest dat ook allemaal en wil het geld bij de voetbalclubs gaan halen. Zeker na al die verhalen over de makelaars die grof geld worden betaald. “Nogmaals, als CEO van de Pro League ben ik niet verantwoordelijk voor slecht beleid bij de clubs. Ik ben het met je eens dat de betalingen aan makelaars de spuigaten uit lopen. Maar dat de politiek het geld dan gaat halen bij de makelaars in plaats van bij de clubs.”