Arjen Robben krijgt een staande ovatie bij zijn tweede en definitieve afscheid van het voetbal

FC Groningen heeft zondag voor de aftrap van het competitieduel met RKC Waalwijk op mooi wijze afscheid genomen van Arjen Robben, Vorig seizoen maakte hij op 37 jarige leeftijd een opvallende comeback bij zijn jeugdclub om dit seizoen definitief er een punt achter te zetten.

Robben verbaasde vorig jaar door zijn terugkeer aan te kondigen, nadat hij zijn loopbaan in 2019 als speler van Bayern Münnchen had beëindigd. Door fysieke ongemakken kwam de voormalige international uiteindelijk slechts zeven keer in actie voor Groningen, maar desondanks is de club hem enorm dankbaar dat hij in coronatijd voor een enorme impuls zorgde met zijn comeback.

Na het afgelopen seizoen zette Robben voor de tweede keer een punt achter zijn loopbaan. Groningen greep het thuisduel met RKC aan om de legende in het zonnetje te zetten. Bij zijn entree kreeg Robben een staande ovatie van het publiek.