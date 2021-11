Twee flaterende doelmannen en 4 doelpunten maar toch is een verdedigende speler man van de match in Club-Standard

Er zal intern nog heel wat nagekaart worden over deze Club Brugge-Standard, vooral bij de thuisploeg. Bij de Rouches was het vooral Noë Dussenne die zich liet tonen.

Dussenne kan niets verweten worden bij de twee tegendoelpunten van Standard. Bij het eerste, ietwat bizarre, tegendoelpunt gaat Laifis in duel met Dost en Bodart. Bij het tweede staat hij mee in het pak om de bal weg te koppen. Dat De Ketelaere ongedekt aan de 16 staat is niet zijn functie bij een verdedigende vrije trap.

In de tweede helft toonde de centrale verdediger zich door de 2-2 binnen te trappen. Mignolet dook dan wel naar de juiste hoek, de elfmeter ging feilloos in doel.

Daarna was Dussenne overal te vinden op het veld en wel opvallend veel in het aanvallende compartiment van Standard. Hij had ook nog ei zo na de 2-3 aan zijn voeten maar Mata smeet zich voor het schot van Dussenne van aan de rand van de 16. Zelfs aan de rechterflank kwam Dussenne soms opgedoken om mee de aanval te ondersteunen.

Het is voor de 29-jarige Dussenne geen eenvoudig seizoen geweest. Onder Mbaye Leye zat hij vast in de B-kern en leek hij net zoals Carcela in de vergeetput te raken. Maar Elsner pikte hem opnieuw op en dropte Dussenne meteen in de basis bij zijn eerste wedstrijd op de bank van de Rouches. Als de centrale verdediger deze vorm kan vasthouden, kan hij Standard nog regelmatig een vurig handje helpen.