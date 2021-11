Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 14!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Marko Ilic. Enkel een strafschopdoelpunt van Holzhauser wist hem te verschalken, verder stond hij weer prima te keepen. Verdediging Achterin kiezen we voor een scorende én goed verdedigende Dussenne op bezoek bij Club Brugge, een prima Özkacar tussen zijn ook al prima acterende collega's bij OH Leuven en ook Leistner wist de nul te houden voor zijn team. Middenveld Op het middenveld kiezen we met Mitoma en Teuma voor twee erg sterk presterende spelers van Union, die laatste was goed voor twee assists en een pre-assist. Ook naast de branie van Mercier en de werkkracht van Nainggolan was bijna niet te kijken. Aanval De cijfers van Undav (2 goals) zijn opnieuw niet te ontkennen, terwijl ook Dönnum scoorde voor Standard. Hotic was dan weer van belang voor Cercle Brugge in Genk. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL