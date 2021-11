Diverse spelers lieten zich opmerken in #KVKBEE: "Weten wat we aan hem hebben" en "Ik opnieuw de redder? Ach ..."

In KV Kortrijk - Beerschot was het niet makkelijk een man van de match te kiezen. Selemani was opnieuw belangrijk voor De Kerels, maar ook beide doelmannen keepten een prima partij.

Marko Ilic keepte opnieuw een prima partij voor Kortrijk en hielp zo zijn team mee aan een puntje: "Ik een goede wedstrijd? Nu overheerst de ontgoocheling", klonk het in de catacomben van het Guldensporenstadion.

"Misschien dat ik het achteraf wel over mijn eigen prestatie kan hebben en dan zal zien dat ik een goede match heb gekeept, maar ik wilde nu vooral winnen." Een zelfde gevoel leefde bij goalgetter Selemani: "Opnieuw de redder van Kortrijk? Ach, ik wil vooral de ploeg helpen en er blijven in geloven. Ik had meer gewild dan een puntje."

Bij Beerschot was Mike Vanhamel dan weer vaak de man op de juiste plaats: "We weten wat we aan hem hebben", gaf Tom Pietermaat toe. "We weten dat we op hem kunnen rekenen. En verder zien we meer en meer de hand van de trainer."