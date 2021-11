Gaat Undav ooit maatje Vanzeir achterna? "Als ze het vragen, zal ik het overwegen"

Deniz Undav ziet verschillende van zijn ploegmaats richting hun nationale ploeg vertrekken. De man met 10 goals en 8 assists blijft echter achter. Al zou Turkije ooit een mogelijkheid kunnen zijn.

Zijn spitsbroer, Dante Vanzeir, mag alvast naar de Rode Duivels en daar is hij blij om. "Ik denk dat niemand dat verwacht had begin dit seizoen", zegt hij. "Hij scoorde toen verschillende matchen op rij niet. Nu scoort hij er negen en is hij opgeroepen."

Undav zelf heeft weinig hoop, want hij heeft de Duitse nationaliteit. "Daar ben ik niet mee bezig nee. Ik concentreer me op mijn matchen. Turkije? Ja, daar zou ik voor kunnen spelen, maar Duitsland is het land waar ik ben opgegroeid en waar ik geleefd heb. Ik ben wel al op vakantie geweest in Turkije en ik heb mijn afkomst, maar dat is niet hetzelfde. Maar als ze het vragen, zal ik het uiteraard in overweging nemen."