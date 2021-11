Volgens Filip Joos is een belangrijk duo bij Anderlecht nog altijd niet vervangen

De prestaties van Anderlecht blijven wisselvallig. Filip Joos ziet dat een bepalend duo nog niet vervangen is. Dit legt hij uit bij Sporza

"Nmecha is beter dan Raman, Zirkzee en Kouamé samen", begint Joos bij Sporza. "Zirkzee gaat altijd hetzelfde zijn: dan eens goed, dan eens onzichtbaar. Hij was zo slecht tegen Antwerp. Lokonga wordt ook erg gemist op het middenveld", klonk het.

Lokonga werd vervangen door Kristoffer Olsson, die het na een goede start steeds moeilijker heeft bij Anderlecht. Sambi Lokonga is dan weer op weg naar een plek in de basis bij Arsenal, terwijl Nmecha helemaal aan het doorbreken is bij VfL Wolfsburg.