Pogba na nieuws over blessure: "Ik kom sterker terug!"

Manchester United-middenvelder Paul Pogba liep op maandag een blessure op tijdens een training met de Franse nationale ploeg. Hij wil positief blijven en hard werken aan zijn comeback.

Paul Pogba kreeg te horen dat hij met een blessure in zijn rechter dijbeen enkele maanden buiten strijd zal zijn. Hij liep een blessure op tijdens een training met de Franse nationale ploeg. Ze waren zich aan het voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Finland. Didier Deschamps liet Pogba terugkeren naar Manchester om er te herstellen bij zijn club.

De 28-jarige Fransman blijft alleszins positief door het leven gaan. "We verliezen het vertrouwen niet, we verliezen de positieve sfeer niet", vertelde Paul Pogba op zijn Instagram-verhaal. “Blijf lachen, alles gebeurt met een reden, we zijn nog steeds gezegend en we komen terug, en we houden het vol. Zo is het", ging de middenvelder verder. "Nogmaals bedankt voor de steun, alle liefde, god zegene jullie allemaal en we komen snel terug", besloot Pogba.