📷 Vertonghen maakt tientallen zieke kinderen blij met bezoek: "Zij zijn zoveel meer dan hun ziekte"

Jan Vertonghen zal het de komende dagen zonder maatjes Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen moeten doen, maar hij heeft wel al een positieve vibe meegenomen naar de Rode Duivels. Hij maakte immers tientallen zieke kinderen blij met een bezoekje.

De 'Jan Vertonghen Foundation' zet zich in om zieke kinderen creatief aan te sporen en hen hun zorgen even te laten vergeten. Hij was deze week op bezoek in Berlare waar hij de kinderen aanspoorde en een hart onder de riem stak.

"De Jan Vertonghen Foundation wil zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot spelen, bewegen en creatief zijn. We willen het beste uit elk kind halen, want elk kind is bijzonder", verklaren ze op hun website. "De Jan Vertonghen Foundation wil ook bereiken dat in elk ziekenhuis in België kinderen worden aangemoedigd om steeds het beste uit zichzelf te halen en zich aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. Zij zijn zoveel meer dan hun ziekte, zij blijven bijzonder! Daarnaast zal de Foundation ook jaarlijks leuke activiteiten organiseren voor zieke, mindervalide en behoeftige kinderen."