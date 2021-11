Vader De Ketelaere was niet altijd overtuigd van talent van zijn zoon: "Ik dacht eerst: kan hij dat allemaal wel?"

Charles De Ketelaere wordt bestempeld als het grootste talent dat ons land momenteel rijk is. Vader Francis De Ketelaere was daar echter niet altijd van overtuigd. Hij moest het eerst met eigen ogen zien.

"Ik was verwonderd toen ik vernam dat hij naar Club mocht", zegt hij in S/V Magazine. "Ik had er geen hoge verwachtingen van. Ik zag het eerder als iets dat moest groeien; eens proberen, kijken wat het geeft en of het goed blijft gaan. Maar seizoen na seizoen kregen we het nieuws dat hij bleef meegroeien. In het begin was dat nog speciaal, gaandeweg groeide Charles gewoon mee."

Het duurde zelfs een hele tijd voor hij besefte wat voor een talent zijn zoon had. "Pas toen Charles twee jaar geleden zijn kans kreeg tegen PSG in de Champions League besefte ik dat hij toch wel talentvol is. Eerst dacht ik nog: kan hij dat eigenlijk allemaal wel? Gelukkig was ik toen in het stadion en zag ik wat Charles allemaal in zijn mars heeft. Aan mijn huidige echtgenote moest ik toen toch toegeven dat hij meer kon dan ik had ingeschat. Charles had zich opvallend verbeterd; wat hij presteert, maakt me enorm fier."