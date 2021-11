"Ik denk dat Hazard graag voor hem zou willen spelen"

Newcastle United heeft met Eddie Howe een nieuwe hoofdcoach aangesteld die hen van de voorlaatste plaats moet wegkrijgen. De club, net overgenomen, heeft slechts vijf punten. Jack Wilshere, voormalig Engels toptalent, heeft dan ook een raad voor Eden Hazard.

"Hazard is een speler van het allerhoogste niveau, maar ik denk dat hij ook echt graag onder een trainer als Eddie Howe zou voetballen”, zei Wilshere bij Talksport. “Hij is zo een coach voor wie je graag wil spelen en hij heeft mij ook geweldig behandeld."

Wilshere deed het goed onder Howe. "Het was in het begin best lastig voor mij omdat van Arsenal kwam en in een selectie terechtkwam die voor een groot deel al bij elkaar was toen de Cherries nog in de League One speelden. Het waren allemaal vrienden. Howe zorgde er echter voor dat ik uitstekend werd opgevangen en dat ben ik nooit vergeten.”