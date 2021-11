Zakenman die vlucht van betreurde Emiliano Sala organiseerde, moet 18 maanden gevangenis in

De zakenman die de noodluchtige vlucht organiseerde waarbij voetballer Emiliano Sala neerstortte en overleed, is vandaag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.

David Henderson, 67, uit East Riding in Yorkshire, werd veroordeeld door een rechter van Cardiff Crown Court. Sala, 28, en piloot David Ibbotson, 59, stierven toen het privévliegtuig waarin ze vlogen in januari 2019 in het Engelse Kanaal viel.

Henderson, zelf piloot, was niet beschikbaar om het vliegtuig te besturen omdat hij met zijn vrouw op vakantie was in Parijs. Ibbotson, die in plaats daarvan door Henderson werd ingehuurd, was niet in het bezit van een vliegbrevet, mocht niet 's nachts vliegen en had een verlopen bevoegdverklaring om met het eenmotorige Piper Malibu-vliegtuig te vliegen.

Vandaag heeft de advocaat van Henderson gezegd dat zijn juridische team een ​​beroep tegen zijn veroordeling zal overwegen.