Roberto Martinez weerlegt kritiek: "Alles lijkt plots verkeerd, maar de eerste helft tegen Frankrijk was het beste wat ik in vijf jaar heb gezien"

Vanavond kunnen de Rode Duivels zich voor de vijfde keer op rij plaatsen voor een groot toernooi. Estland moet daarbij het kind van de rekening worden. In een uitgebreide babbel met Het Nieuwsblad pareerde bondscoach Roberto Martinez de alsmaar toenemende kritiek op hem en zijn ploeg.

Vooral de tweede helft tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League deed bij veel voetbalfans de wenkbrauwen fronsen. Na een goede eerste helft waren de Duivels nergens meer na de koffie. Ook Martinez kreeg kritiek, omdat de Spanjaard te laat ingreep.

"Hier gaan we weer, alles lijk nu plots verkeerd... We deden het in de eerste helft tegen Frankrijk toch veel beter dan op het WK 2018? Meer nog, het was het beste wat ik in vijf jaar als bondscoach van deze ploeg gezien heb. Maar blijkbaar telt dat allemaal niet."

"We schakelden op het EK Portugal uit, regerend Europees kampioen en de vorige winnaar van de Nations League. Dat is toch knap? Maar niemand spreekt daar nog over. Ik weet wel dat we wedstrijden en liefst ook toernooien moeten winnen, dat zijn verwachtingen die we zelf hebben gecreëerd. Toch vind ik dat we niet meer appreciëren wat we hebben."