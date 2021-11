'Roberto Martinez liet Aston Villa naar België komen om... hen af te wimpelen en dat deed de bondscoach met deze reden in het achterhoofd'

Roberto Martinez blijft (tot nader order) de bondscoach van België. De Spanjaard wimpelde enkele dagen geleden een concrete aanbieding van Aston Villa af. En dat deed hij met een plan in het achterhoofd.

Het Laatste Nieuws weet dat Roberto Martinez dé prioriteit was om de nieuwe coach van Aston Villa te worden. Meer zelfs: een delegatie van the Villans reisde afgelopen dinsdag naar België om met de Spanjaard te praten. Ze kwamen echter van een kale reis terug.

Martinez heeft zelfs niet overwogen om naar Birmingham te trekken. Het plan van de selectieheer is duidelijk: wereldkampioen worden in 2022. U leest het goed: Martinez gelooft er rotsvast in dat de Gouden Generatie in Qatar zal ontploffen.

Verborgen agenda?

Martinez wil Eden Hazard, Kevin De Bruyne en co laten zegevieren en tegelijkertijd de wereld verbazen met de wereldtitel. Want eerlijk: geloven wij er zelf nog in? En dan zal Martinez wellicht ook ineens dé prioriteit zijn van enkele clubs ver boven het niveau van Aston Villa...