Smaakmaker van Sporting Charleroi legt de eindstand vast voor Iran

Iran won vlot van Syrië met 0-3 dit mede dankzij een goede prestatie en doelpunt van Ali Gholizadeh.

Iran speelde vandaag tegen Syrië met drie spelers met een link naar België. Zo stond Ali Gholizadeh in de basis en zaten Kaveh Rezaei (OH Leuven) en Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) op de bank. Iran nam gemakkelijk de maat van Syrië met 0-3. Omwille van de onveilige situatie in Syrië spelen ze hun thuiswedstrijden in de hoofdstad van Jordanië, Amman.

De smaakmaker van Sporting Charleroi, Ali Gholizadeh, zette de eindstand op het bord. Iran blijft zo in groep A aan de leiding met twee punten voorsprong op Zuid-Korea en blijft zo dus op WK-koers.