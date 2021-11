Kevin De Bruyne zag Duivels een 'redelijk' goede match spelen: "Natuurlijk wil je elke match winnen, maar..."

De Rode Duivels beëindigden hun campagne zonder nederlaag. In de eerste helft speelden de Belgen onder impuls van Kevin De Bruyne degelijk, na de pauze speelden de Duivels nauwelijks nog wat klaar.

Niet lang geleden zou Kevin De Bruyne met een gefrustreerd gevoel voor de camera verschijnen na dit soort wedstrijden. Dat was dinsdagavond heel wat anders. De gelegenheidsaanvoerder kon best leven met de puntendeling, zo bekende hij voor de micro van VTM.

"We speelden hier een redelijk goede match, met heel veel nieuwe jongens. Het is logisch dat we hier en daar wat fouten maakten, maar met name de eerste helft was vrij goed. Na de pauze voelde je dat zij blij waren met een punt. Natuurlijk willen wij elke match winnen, maar we hebben zo veel gewisseld... Voor veel jongens was dit de eerste of een van de eerste interlands. Slecht was het dus zeker niet."

Opvallend: Kevin De Bruyne werd vanaf minuut één uitgefloten door de Welshe fans. Na nog geen kwartier voetballen haalde KDB zijn gram door de 0-1 met veel gevoel in doel te leggen. De Bruyne ging maar wat graag vieren voor de neus van de thuisfans. "Zij waren tegen mijn begonnen, dus ging ik even verhaal. Zo gaat dat in Engeland", knipoogde De Bruyne.