Real Madrid zal blijven vechten om Kylian Mbappé binnen te halen

Florentino Pérez heeft een steek onder water uitgedeeld aan Paris Saint-Germain. De president van Real Madrid is nog steeds verbolgen over het feit dat ze sterspeler Kylian Mbappé afgelopen zomer niet wilden verkopen.

Pérez stelde alles in het werk om Mbappé de volgende Galáctico te maken. De bestuurder legde een astronomisch bod neer bij PSG, maar kreeg nul op het rekest. "Het is waanzin', zegt Pérez in een gesprek met Marca. "We proberen de beste spelers binnen te halen en zijn ook bereid om te betalen. Maar dan bieden we 200 miljoen euro op een speler en vervolgens verkopen ze hem niet."

Met 'ze' doelt Pérez op clubs als PSG, Manchester City en Newcastle United, die in handen zijn van Arabische eigenaren. "Ik blijf vechten. Niet omdat ze het geld van buitenaf krijgen, maar omdat het management nog altijd de laatste stem heeft. Er gaat een tijd komen dat de beste dertig clubs van Europa eigendom zijn van landen. Dat is niet volgens de principes van de Europese Unie."